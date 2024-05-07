Італія надає Україні зброю лише для використання в межах її кордонів, - глава МЗС

"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України", - сказав Таяні.

Він також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну.

"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян", - зазначив глава МЗС Італії.