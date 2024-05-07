Італія надає Україні зброю лише для використання в межах її кордонів, - глава МЗС

Зброя, яку Італія надає українським Збройним силам в рамках військової допомоги, може використовуватися лише в межах кордонів України.
Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.
"Усі військові засоби, які ми надсилаємо, призначені для використання лише на території України. Ми не передаємо засоби, які можуть бути використані за межами України", - сказав Таяні.
Він також прокоментував заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправлення військ НАТО в Україну.
"Рішення НАТО приймає НАТО, і ми є частиною Альянсу. Ми не воюємо з Росією і ми проти відправлення військ, які б воювали проти росіян", - зазначив глава МЗС Італії.
Нагадаємо, наприкінці лютого цього року Італія та Україна підписали угоду про гарантії безпеки, яка передбачає надання "економічної, дипломатичної та військової допомоги".
Також італійське видання La Repubblica повідомляло, що влада Італії планує в червні затвердити дев'ятий пакет допомоги Україні, до якого, серед іншого, буде внесено систему SAMP/T.
А нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто повідомив, що його країна найближчим часом схвалить новий пакет військової допомоги для України.
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