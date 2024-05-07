Италия предоставляет Украине оружие только для использования в пределах ее границ, - глава МИД

"Все военные средства, которые мы направляем, предназначены для использования только на территории Украины. Мы не передаем средства, которые могут быть использованы за пределами Украины", - сказал Таяни.

Он также прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона относительно отправки войск НАТО в Украину.

"Решение НАТО принимает НАТО, и мы являемся частью Альянса. Мы не воюем с Россией и мы против отправления войск, которые бы воевали против россиян", - отметил глава МИД Италии.