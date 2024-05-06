Італія найближчим часом затвердить новий пакет допомоги для України, - голова Міноборони

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

"Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії", - сказав Крозетто в парламенті.

Він зазначив, що Італія завжди підтримувала Київ і постачала оборонну зброю.

Водночас Кросетто повторив, що виключає можливість відправки італійських солдатів в Україну.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - заявив міністр.