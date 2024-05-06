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Італія найближчим часом затвердить новий пакет допомоги для України, - голова Міноборони

Понеділок 06 травня 2024 16:01
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Італія найближчим часом затвердить новий пакет допомоги для України, - голова Міноборони Фото: міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Італія найближчим часом схвалить новий пакет військової допомоги для України.

Про це заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Standart.

"Найближчими тижнями ми затвердимо новий пакет допомоги для України, щоб вона могла продовжувати захищатися від Росії", - сказав Крозетто в парламенті.

Він зазначив, що Італія завжди підтримувала Київ і постачала оборонну зброю.

Водночас Кросетто повторив, що виключає можливість відправки італійських солдатів в Україну.

"Ми завжди говорили, що Україні потрібно всіляко допомагати, і ми це робимо, але ми також завжди виключали пряме втручання наших військових у конфлікт", - заявив міністр.

Допомога Україні від Італії

Італія надає значну підтримку Україні з початку російського вторгнення 2022 року. У результаті Рим поставив Києву різні види зброї, включно із зенітними ракетами, протитанковими ракетами, кулеметами, мінометами і бронетехнікою.

Наприкінці лютого цього року Італія та Україна підписали угоду про співпрацю в галузі безпеки, що передбачає надання "економічної, дипломатичної та військової допомоги".

Крім цього, італійське видання La Repubblica повідомляло, що влада Італії планує в червні затвердити дев'ятий пакет допомоги Україні, до якого, серед іншого, буде внесено систему SAMP/T.

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