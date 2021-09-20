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Италия начала вводить бустерную дозу COVID-вакцины: кто получит прививку

Автор: Мария Кучерявец

В Италии начали вводить третью (бустерную) дозу вакцины от коронавируса. Однако прививки получит лишь отдельная категория людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ansa.

В частности, бустерную дозу получат люди со слабой иммунной системой, пациенты с онкологическими заболеваниями и те, которые пережили трансплантацию

Так, речь идет о 3 млн жителей страны.

Указано, что итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило для введения бустерных доз мРНК-вакцины, такие, как Pfizer и Moderna.

Напомним, что в Италии более 70% граждан в возрасте старше 12 лет завершили вакцинацию от коронавируса.

Добавим, что Италия с 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер

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ИталияВакцина от коронавируса