Италия начала вводить бустерную дозу COVID-вакцины: кто получит прививку

В частности, бустерную дозу получат люди со слабой иммунной системой, пациенты с онкологическими заболеваниями и те, которые пережили трансплантацию

Так, речь идет о 3 млн жителей страны.

Указано, что итальянское агентство по лекарствам (AIFA) одобрило для введения бустерных доз мРНК-вакцины, такие, как Pfizer и Moderna.