Італія почала вводити бустерну дозу COVID-вакцини: хто отримає щеплення

В Італії почали вводити третю (бустерну) дозу вакцини від коронавірусу. Однак щеплення отримає лиш окрема категорія людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.
Зокрема, бустерну дозу отримають особи зі слабкою імунною системою, пацієнти з онкологічними захворюваннями і ті, які пережили трансплантацію
Відтак мова йде про 3 млн жителів країни.
Зазначено, що італійське агентство з ліків (AIFA) схвалило для введення бустерних доз мРНК-вакцини, такі як Pfizer і Moderna.
Нагадаємо, що в Італії більше ніж 70% громадян у віці старше 12 років завершили вакцинацію від коронавірусу.
Додамо, що Італія з 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер