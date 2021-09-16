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Италия первой в Европе введет обязательную вакцинацию для всех профессий 

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Италия, Четверг 16 сентября 2021 11:54
Италия первой в Европе введет обязательную вакцинацию для всех профессий  Фото: Италия первой в Европе введет обязательную вакцинацию для всех профессий (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

С 15 октября Италия станет первой европейской страной, в которой будет введена обязательная вакцинация для всех сфер. Работники не смогут без "зеленого пропуска" попасть на фабрики, офисы, профессиональные студии и любые другие рабочие места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

Отмечено, что как государственные, так и коммерческие компании должны назначить ответственного за проверку таких "пропусков", как это сейчас происходит в школах и университетах.

Так, работников, которые не будут иметь "зеленого пропуска" планируют штрафовать, но не увольнять.

В частности, сумма штрафов будет составлять от 400 до 1000 евро, и еще больше - в случае выявления подделки документа.

Кроме того, после пяти дней отсутствия лица на рабочем месте, из-за отсутствия "зеленого пропуска", работодатель имеет право приостановить контракт без выплат и компенсаций.

Напомним, ранее итальянское правительство заявило о введении обязательных "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от COVID-19, для госслужащих.

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