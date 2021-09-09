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В Италии регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19

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Италия, Четверг 09 сентября 2021 13:19
В Италии регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19 Фото: в Италии одобрили введение третьей дозы COVID-вакцины (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) одобрило введение бустреных вакцимн от коронавируса. Вакцинация начнется в конце сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Отмечается, что 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом смогут вакцинироватся третьей дозой. Их будут прививать вакцинани Pfizer и Moderna.

Затем бустерной дозой планируют привить пожилых граждан и медицинских работников.

На данный момент более 70% граждан Италии в возрасте старше 12 лет получили две дозы вакцины.

Напомним, что в Италии могут принять закон о принудительной вакцинации всех, кто против.

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Италия Коронавирус Вакцинация
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