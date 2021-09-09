В Италии регулятор одобрил третью дозу вакцины от COVID-19

Итальянское агентство по лекарствам (Aifa) одобрило введение бустреных вакцимн от коронавируса. Вакцинация начнется в конце сентября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Отмечается, что 500 тысяч людей с ослабленным иммунитетом смогут вакцинироватся третьей дозой. Их будут прививать вакцинани Pfizer и Moderna.

Затем бустерной дозой планируют привить пожилых граждан и медицинских работников.