Италия начала вакцинацию детей в возрасте от 5 до 11 лет

В Италии с 16 декабря расширили кампанию вакцинации против коронавируса. Одобрили прививки детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ansa .

Согласно данным местных органов здравоохранения, в первый день кампании в стране привили 15 тысяч детей.

Стоит добавить, что еще 25 ноября Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 лет.

В то же время доза для у детей в возрасте от 5 до 11 лет ниже, чем у тех, кто старше 12 лет. Рекомендуется вводить 10 мкг вместо 30 мкг. В остальном же процедура является идентичной - две дозы с интервалом 21 день.