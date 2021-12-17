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Італія почала вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років

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П'ятниця 17 грудня 2021 14:56
Італія почала вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років Фото: Італія почала вакцинацію дітей віком від 5 до 11 років (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Італії з 16 грудня розширили кампанію вакцинації проти коронавірусу. Схвалили щеплення дітей віком від 5 до 11 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Ansa.

Згідно з даними місцевих органів охорони здоров’я, у перший день кампанії в країні щепилися 15 тисяч дітей.

Варто додати, що ще 25 листопада Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) схвалило застосування вакцини від коронавірусу Pfizer для дітей від 5 років.

Водночас доза для у дітей віком від 5 до 11 років є нижчою, ніж у тих, хто старше 12 років. Рекомендується вводити 10 мкг замість 30 мкг. В іншому ж процедура є ідентичною - дві дози з інтервалом 21 день.

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Італія Вакцинація Коронавірус
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