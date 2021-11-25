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Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 5 лет

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Четверг 25 ноября 2021 14:28
Регулятор ЕС одобрил использование вакцины Pfizer для детей от 5 лет Фото: регулятор ЄС схвалив використання вакцини Pfizer для дітей від 5 років (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) одобрило применение вакцины от коронавируса Pfizer для детей от 5 лет. Так, агентство направит свою рекомендацию в Европейскую комиссию, которая вынесет окончательное решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Комитет EMA по лекарствам для человека (CHMP) рекомендовал расширить показания для вакцины Comirnaty, чтобы включить ее использование для детей в возрасте от 5 до 11 лет", - говорится в заявлении.

Отмечено, что ранее регулятор ЕС одобрил использование Pfizer для прививания детей в возрасте от 12 лет.

"У детей в возрасте от 5 до 11 лет доза вакцины будет ниже, чем у тех, кто старше 12 лет (10 мкг и, соответственно, - 30 мкг). Как и в старшей возрастной группе, иммунизацию рекомендовано проводить в виде двух инъекций в мышцы плеча с интервалом в три недели", - поясняют в сообщении.

Согласно проведенному исследованию, эффективность Pfizer для этой возрастной группы показала 90,7% в предотвращении симптоматического COVID-19 (хотя предыдущий показатель составлял от 67,7% до 98,3%).

Указано, что наиболее распространенные побочные эффекты у детей в возрасте от 5 до 11 лет после иммунизации аналогичны побочным эффектам, что и от 12 лет, а именно: боль в месте инъекции, усталость, головная боль, покраснение и припухлость в месте инъекции, мышечная боль и озноб.

Напомним, что Европейское агентство по лекарственным средствам риступило к изучению заявки компании Pfizer/BioNTech на использование ее вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет еще в октябре.

Добавим, Pfizer и BioNTech 15 октября запросили лицензию на вакцинацию против коронавируса для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

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