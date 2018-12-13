Італія змінила бюджет, щоб уникнути санкцій ЄС

Раніше влада країни не погоджувалася на поступки
Італія змінила проект національного бюджету на 2019 рік на вимогу Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
На такий крок влада країни пішла, щоб уникнути відкриття дисциплінарної процедури Єврокомісії.
Як зазначається, домовленості сторони досягли під час зустрічі прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, міністра фінансів Джованні Тріа з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.
Під час зустрічі було презентовано пропозиції внесення змін до закону про бюджет на 2019 рік, який зараз обговорюється в парламенті Італії.
Основна пропозиція, подана італійським урядом, передбачає дефіцит бюджету на рівні 2,04%, що підтверджує, що в Римі відбулися переговори щодо цілей та бюджетних балансів.
Переговори між Єврокомісією та італійською владою продовжать у найближчі тижні.
Нагадаємо, 23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.
Уряд Італії затвердив проект бюджету незважаючи на різку критику Єврокомісії. Глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріа заявляв, що Італія не змінить бюджет незважаючи на можливі санкції ЄС