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Італія змінила бюджет, щоб уникнути санкцій ЄС

Новини » Політика    13.12.2018 - 14:03
Італія змінила бюджет, щоб уникнути санкцій ЄС
Фото: Єврокомісія (flickr_com_photosmartinschulz)

Раніше влада країни не погоджувалася на поступки

Італія змінила проект національного бюджету на 2019 рік на вимогу Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

На такий крок влада країни пішла, щоб уникнути відкриття дисциплінарної процедури Єврокомісії.

Як зазначається, домовленості сторони досягли під час зустрічі прем’єр-міністра Італії Джузеппе Конте, міністра фінансів Джованні Тріа з президентом Єврокомісії Жан-Клодом Юнкером.

Під час зустрічі було презентовано пропозиції внесення змін до закону про бюджет на 2019 рік, який зараз обговорюється в парламенті Італії.

Основна пропозиція, подана італійським урядом, передбачає дефіцит бюджету на рівні 2,04%, що підтверджує, що в Римі відбулися переговори щодо цілей та бюджетних балансів.

Переговори між Єврокомісією та італійською владою продовжать у найближчі тижні.

Нагадаємо,  23 жовтня Європейська комісія відхилила проект бюджету Італії. Крім того, Брюссель назвав його безпрецедентним порушенням бюджетних правил. Зазначимо, згідно з проектом дефіцит бюджету Італії закладений у розмірі 2,4% ВВП, що в три рази перевищує орієнтири попереднього італійського уряду.

Уряд Італії затвердив проект бюджету незважаючи на різку критику Єврокомісії. Глава Міністерства економіки і фінансів Італії Джованні Тріа заявляв, що Італія не змінить бюджет незважаючи на можливі санкції ЄС

 

 

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