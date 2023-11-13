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Італія хоче продовжувати підтримувати Україну не лише постачанням зброї, - глава МЗС

Понеділок 13 листопада 2023 15:50
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Італія хоче продовжувати підтримувати Україну не лише постачанням зброї, - глава МЗС Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Італія хоче і має намір продовжувати підтримувати Україну в усіх аспектах, а не тільки поставками зброї.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rai News.

"Італія хоче продовжувати підтримувати Україну з усіх точок зору, не тільки поставками зброї", - заявив.

Міністр додав, що Україні також потрібна допомога, спрямована на потреби населення.

"Ми побачимо, коли восьмий пакет буде обговорюватися з італійського боку. Ми повинні допомогти страждаючому цивільному населенню, на яке чекає зима", - заявив Таяні.

Він також додав, що Італія "не підписувала" контракти в рамках європейського плану з постачання боєприпасів в Україну.

Допомога Італії

Після обстрілу Одеси з боку російських терористів, який стався наприкінці липня, Італія пообіцяла допомогти з відновленням Спасо-Преображенського собору.

Через обстріл окупантів Спасо-Преображенський кафедральний собор було частково зруйновано. Детальніше про обстріл Одеси та про те, чим примітний собор - читайте у матеріалах РБК-Україна.

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