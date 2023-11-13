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Италия хочет продолжать поддерживать Украину не только поставками оружия, - глава МИД

Понедельник 13 ноября 2023 15:50
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Италия хочет продолжать поддерживать Украину не только поставками оружия, - глава МИД Фото: министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Италия хочет и намерена продолжать поддерживать Украину во всех аспектах, а не только поставками оружия.

Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rai News.

"Италия хочет продолжать поддерживать Украину со всех точек зрения, не только поставками оружия", - заявил.

Министр добавил, что Украине также нужна помощь, направленная на нужды населения.

"Мы увидим, когда восьмой пакет будет обсуждаться с итальянской стороны. Мы должны помочь страдающему гражданскому населению, которому предстоит зима", - заявил Таяни.

Он также добавил, что Италия "не подписывала" контракты в рамках европейского плана по поставкам боеприпасов в Украину.

Помощь Италии

После обстрела Одессы со стороны российских террористов, который произошел в конце июля, Италия пообещала помочь с восстановлением Спасо-Преображенского собора.

Из-за обстрела оккупантов Спасо-Преображенский кафедральный собор был частично разрушен. Детальнее об обстреле Одессы и о том, чем примечателен собор - читайте в материалах РБК-Украина.

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