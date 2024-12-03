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Італія готує новий пакет військової допомоги для України, - Reuters

Італія, Вівторок 03 грудня 2024 19:30
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Італія готує новий пакет військової допомоги для України, - Reuters Фото: прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Ймовірно, він буде схвалений до кінця 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Італія передала дев'ять пакетів військової допомоги Україні, до яких, зокрема, увійшли дві системи ППО SAMP/T.

За інформацією джерел видання, італійський уряд, імовірно, схвалить 10-й пакет до кінця грудня 2024 року.

Однак співрозмовники Reuters відмовилися надати подробиці. Фактично вся інформація щодо відправлення зброї засекречена.

Зазначається, що для відправлення зброї в Україну уряду Італії потрібен дозвіл парламенту, який діє до кінця 2024 року.

Допомога Україні від Італії

Нагадаємо, Італія надала Україні вже дев'ять пакетів військової допомоги. Зокрема, було передано зенітні ракети, артилерійське знаряддя та бронетехніка.

Окрім того, повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакета допомоги.

Водночас нещодавно глава МЗС Італії Антоніо Таяні заявив, що позиція Італії щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною. За його словами, озброєння може бути використано лише на українській території.

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