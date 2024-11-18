Італія не дозволятиме Україні застосовувати зброю за межами своєї території

Позиція Італії щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною. Озброєння може бути використано тільки на українській території.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Le Monde.

"Наша позиція з приводу використання зброї Україною не змінилася: вона може бути використана тільки на українській території", - заявив він.

Коментар міністра послідував після повідомлень американських ЗМІ про те, що Вашингтон дозволив Україні використовувати ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. Ці ракети здатні вражати цілі на відстані кількох сотень кілометрів, включно з логістичними пунктами й аеродромами російської армії.

Крім того, Антоніо Таяні висловив підтримку ідеї мирної конференції за участю Росії, Китаю, Індії та Бразилії. Він наголосив на важливості ролі Пекіна у врегулюванні конфлікту.

"Сподіваюся, Китай зможе допомогти донести до Москви необхідність завершення цієї безглуздої війни", - заявив він.

Міністр також засудив присутність північнокорейських солдатів у зоні конфлікту, назвавши це негативним сигналом.