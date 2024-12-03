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Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - Reuters

Италия, Вторник 03 декабря 2024 19:30
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Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины, - Reuters Фото: премьер-министр Италии Джорджия Мэлони (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Италия готовит новый пакет военной помощи для Украины. Вероятно, он будет одобрен до конца 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

С начала полномасштабного вторжения России Италия передала девять пакетов военной помощи Украине, в которые, в частности, вошли две системы ПВО SAMP/T.

По информации источников издания, итальянское правительство предположительно одобрит 10-й пакет до конца декабря 2024 года.

Однако собеседники Reuters отказались предоставить подробности. Фактически вся информация об отправлении оружия засекречена.

Отмечается, что для отправки оружия в Украину правительству Италии требуется разрешение парламента, которое действует до конца 2024 года.

Помощь Украине от Италии

Напомним, Италия передала Украине уже девять пакетов военной помощи. В частности, были переданы зенитные ракеты, артиллерийские орудия и бронетехника.

Кроме того, сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

В то же время, недавно глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что позиция Италии относительно использования оружия, поставляемого Украине, остается неизменной. По его словам, вооружение может быть использовано только на украинской территории.

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