Італія готує новий пакет допомоги Україні: боєприпаси та ППО надійдуть наприкінці року

Італія готує 12-й пакет військової допомоги Україні, який включатиме боєприпаси та системи протиповітряної оборони. Пакет може надійти вже наприкінці року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За даними видання, новий пакет може бути готовий вже наприкінці року, залежно від парламентських процедур.
Уряд прем'єра Джорджії Мелоні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році надіслав вже 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 мільярдів євро.
Відомо, що Італія надіслала до Києва дві ракетні батареї SAMP/T. Деталі поставок підпадають під суворі закони про державну конфіденційність.
Джерела видання додали, що уряд також обговорює питання про активацію національного виняткового пункту щодо витрат на оборону після завершення процедури порушення через надмірний дефіцит. Обидва є механізмами в рамках бюджетних правил ЄС, що дозволяють додаткові витрати на оборону.
Італія також дала зрозуміти, що приєднається до ініціативи Організації Північноатлантичного договору, спрямованої на закупівлю американської зброї, включаючи ракети Patriot, за рахунок європейських коштів.
За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.
Зауважимо, що нещодавно Італія висловила готовність підключитися до купівлі зброї у США для України в рамках механізму PURL.
Нагадаємо, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - це спільна ініціатива США і НАТО, спрямована на постачання озброєння Україні. У рамках програми формується перелік пріоритетних потреб української армії, який передається союзникам.
Нагадаємо, що ще 15 жовтня генсек НАТО Марк Рютте оголосив, що Україна отримала від 17 країн НАТО зобов'язання брати участь у програмі PURL. Після запуску програми гроші на купівлю Україні американської зброї виділили тільки шість країн.