Італія готує новий пакет допомоги Україні: боєприпаси та ППО надійдуть наприкінці року

За даними видання, новий пакет може бути готовий вже наприкінці року, залежно від парламентських процедур.

Уряд прем'єра Джорджії Мелоні з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році надіслав вже 11 пакетів допомоги загальною вартістю від 2,5 до 3 мільярдів євро.

Відомо, що Італія надіслала до Києва дві ракетні батареї SAMP/T. Деталі поставок підпадають під суворі закони про державну конфіденційність.

Джерела видання додали, що уряд також обговорює питання про активацію національного виняткового пункту щодо витрат на оборону після завершення процедури порушення через надмірний дефіцит. Обидва є механізмами в рамках бюджетних правил ЄС, що дозволяють додаткові витрати на оборону.

Італія також дала зрозуміти, що приєднається до ініціативи Організації Північноатлантичного договору, спрямованої на закупівлю американської зброї, включаючи ракети Patriot, за рахунок європейських коштів.

За словами джерел, сума внеску Італії ще не визначена.