Италия готовит новый пакет помощи Украине: боеприпасы и ПВО поступят в конце года

По данным издания, новый пакет может быть готов уже в конце года, в зависимости от парламентских процедур.

Правительство премьера Джорджии Мелони с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году направило уже 11 пакетов помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро.

Известно, что Италия направила в Киев две ракетные батареи SAMP/T. Детали поставок подпадают под строгие законы о государственной конфиденциальности.

Источники издания добавили, что правительство также обсуждает вопрос об активации национального исключительного пункта по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита. Оба являются механизмами в рамках бюджетных правил ЕС, позволяющих дополнительные расходы на оборону.

Италия также дала понять, что присоединится к инициативе Организации Североатлантического договора, направленной на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств.

По словам источников, сумма взноса Италии еще не определена.