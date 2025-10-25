Италия готовит новый пакет помощи Украине: боеприпасы и ПВО поступят в конце года

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине, который будет включать боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Пакет может поступить уже в конце года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, новый пакет может быть готов уже в конце года, в зависимости от парламентских процедур.
Правительство премьера Джорджии Мелони с момента полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году направило уже 11 пакетов помощи общей стоимостью от 2,5 до 3 миллиардов евро.
Известно, что Италия направила в Киев две ракетные батареи SAMP/T. Детали поставок подпадают под строгие законы о государственной конфиденциальности.
Источники издания добавили, что правительство также обсуждает вопрос об активации национального исключительного пункта по расходам на оборону после завершения процедуры нарушения из-за чрезмерного дефицита. Оба являются механизмами в рамках бюджетных правил ЕС, позволяющих дополнительные расходы на оборону.
Италия также дала понять, что присоединится к инициативе Организации Североатлантического договора, направленной на закупку американского оружия, включая ракеты Patriot, за счет европейских средств.
По словам источников, сумма взноса Италии еще не определена.
Заметим, что недавно Италия выразила готовность подключиться к покупке оружия у США для Украины в рамках механизма PURL.
Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - это совместная инициатива США и НАТО, направленная на поставку вооружения Украине. В рамках программы формируется перечень приоритетных потребностей украинской армии, который передается союзникам.
Напомним, что еще 15 октября генсек НАТО Марк Рютте объявил, что Украина получила от 17 стран НАТО обязательства участвовать в программе PURL. После запуска программы деньги на покупку Украине американского оружия выделили только шесть стран.