Італія готує 12-й пакет допомоги Україні, - міністр оборони

"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети", - сказав Крозетто.

За його словами, йдеться про вже 12-й пакет допомоги Україні від Італії.

"Що стосується Patriot, надісланих Німеччиною, то ця країна їх має і може надіслати. Ми надіслали все, що мали - допомога є секретною - не послаблюючи італійську оборону більше, ніж вона вже є", - додав італійський міністр.