Италия готовит 12-й пакет помощи Украине, - министр обороны

"Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем. Вероятно, да, мы подготовим новый пакет, который я вскоре представлю в том же формате, что и другие пакеты", - сказал Крозетто.

По его словам, речь идет об уже 12-м пакете помощи Украине от Италии.

"Что касается Patriot, присланных Германией, то эта страна их имеет и может прислать. Мы прислали все, что имели - помощь является секретной - не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже есть", - добавил итальянский министр.