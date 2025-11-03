Италия готовит 12-й пакет помощи Украине, - министр обороны

Италия готовит 12-й пакет военной помощи Украине. Он может быть представлен в скором времени.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
"Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем. Вероятно, да, мы подготовим новый пакет, который я вскоре представлю в том же формате, что и другие пакеты", - сказал Крозетто.
По его словам, речь идет об уже 12-м пакете помощи Украине от Италии.
"Что касается Patriot, присланных Германией, то эта страна их имеет и может прислать. Мы прислали все, что имели - помощь является секретной - не ослабляя итальянскую оборону больше, чем она уже есть", - добавил итальянский министр.
Напомним, Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов. Страна уже несколько раз продлевала разрешение на поставку Украине военной помощи.
В частности, ранее сообщалось, что итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно было разрешение парламента.
После этого Италия передала Украине 11-й пакет военной помощи. В него вошла, в частности, итальянская версия гусеничных бронетранспортеров типа M113 - VCC-2 Camilino.
Также известно, что Италия направила в Киев две ракетные батареи SAMP/T. Детали поставок подпадают под строгие законы о государственной конфиденциальности.
Заметим, недавно Италия выразила готовность присоединиться к покупке оружия у США для Украины в рамках механизма PURL.
Также ранее сообщалось, что новый пакет военной помощи Украине от Италии будет включать боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Он может поступить уже в конце года.