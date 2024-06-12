Італія готова організувати саміт з відновлення України у 2025 році

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна готова прийняти і організувати у себе Конференцію з питань відновлення України у 2025 році.

«Італійський уряд твердо налаштований на підтримку відновлення та реконструкції України, про що свідчить широка та авторитетна присутність нашої бізнес-системи в Берліні. Це питання ми також поставили в центр нашого головування в G7: ми очікуємо конкретних результатів від Конференції і готові взяти на себе організацію її проведення в Італії в 2025 році", - сказав Антоніо Таяті на щорічній Конференції з відновлення України, яка на цей раз пройшла у Берліні.

Також політик додав, що двостороння допомога Італії наразі становить понад два мільярди євро. Мова йде про суму без урахування військової допомоги та внеску в загальноєвропейську.

"У Конференції з відбудови у 2025 році візьмуть участь глави держав і урядів із 77 країн: загалом очікується близько 1800 учасників. Буде запрошено 500 компаній, з них 150 з Німеччини, 150 з України та 200 з інших країн-учасниць", - додали в МЗС.