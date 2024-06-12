США допоможуть відновити та захистити українську енергетику від ударів РФ, - Держдеп

Сполучені Штати Америки допоможуть відновити, диверсифікувати та захистити українську енергетику від російських ударів, а також зробити її відповідною до європейських стандартів.

Про це заявив помічник державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Раніше спеціальна представниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер завила про виділення 824 млн доларів на допомогу енергетичному сектору нашої країни.

За словами Паєтта, з цієї суми 500 млн - це нові гроші, а 324 млн - кошти, які вже схвалив Конгрес. Зараз США перепрофілювали їх, щоб зосередитися на пріоритетній короткостроковій реконструкції енергетичної мережі, яка зазнала цілеспрямованих нападів Росії протягом останніх тижнів.

Щодо пріоритетів американської допомоги Україні, Паєтт розповів, що вони полягають у підтримці всього сектора та одночасно його реформі, коли на додачу до реконструкції старих виробничих потужностей мають з’явитися нові екологічні джерела енергії, що в результаті призведе до більшої стійкості української енергетичної системи.

Він зазначив, що дії США керуються пріоритетами українського уряду.

"Ми намагаємося допомогти з реконструкцією старої теплоелектростанції, яка була зруйнована атаками Росії з 22 березня. Ми також намагаємося прискорити роботу над новою енергією, більше вітру, більше сонця, більше зберігаючих акумуляторів. Ми також почули повідомлення уряду про бажання побудувати майбутню енергетичну систему, яка є децентралізованою, тому за своєю суттю більш стійкою до російських повітряних атак, і ми підтримуємо всю роботу, яку робить уряд", - додав помічник держсекретаря США.

Паєтт наголосив, що найголовнішим завданням залишається захист української енергетичної інфраструктури.

"Звичайно, ми допомагаємо більшою кількістю протиповітряної оборони, тому що це також вимога номер один", - зазначив він.

За словами помічника держсекретаря США, для партнерів України важливо, щоб Путін не досяг успіху у знищенні української інфраструктури та не зміг "перетворити зиму на зброю проти України".

"Сполучені Штати збираються очолити міжнародні зусилля, щоб забезпечити, що Україна досягне перемоги", - додав Паєтт.