ua en ru
Ср, 12 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки

Середа 12 червня 2024 18:59
UA EN RU
У Білому домі підтвердили, що Україна та США підпишуть завтра гарантії безпеки Фото: Джейк Салліван, радник президента США з нацбезпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна та Сполучені Штати Америки завтра, 13 червня, підпишуть двосторонню угоду про гарантії безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's та керівника Офісу президента України Андрія Єрмака у Telegram.

"Лідери підпишуть двосторонню угоду про безпеку, даючи зрозуміти, що наша підтримка збережеться надовго в майбутньому", - розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він уточнив, що це відбудеться на полях саміту "Великої сімки" (G7), який пройде в Апулії (Італія).

Що каже Україна

У той же час керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив, що саміт відвідає президент України Володимир Зеленський.

"Ми з Джейком Салліваном працювали над багатьма треками, включаючи ті, які стосуються озброєнь із самого початку широкомасштабного вторгнення. І також у постійному діалозі готували майбутню угоду. Я щиро вдячний за роботу нашій команді, а також союзникам. Чекаємо на саміт G7", - додав Єрмак.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 12 червня, CNN вже писало про плани США підписати двосторонню угоду з безпеки під час саміту "Великої сімки".

Видання уточнювало, що угода буде "необов'язковою" для виконання майбутніми президентами США. Також там не буде конкретики щодо фінансових зобов'язань у рамках допомоги Україні.

Очікується, що документ схожий на ті, які Україна вже встигла підписати з іншими партнерами за цей рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Допомога Україні Гарантії безпеки
NEWS
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає