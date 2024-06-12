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Италия готова организовать саммит по восстановлению Украины в 2025 году

Среда 12 июня 2024 23:59
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Италия готова организовать саммит по восстановлению Украины в 2025 году Фото: провор Италии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что его страна готова принять и организовать у себя Конференцию по восстановлению Украины в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МИД Италии.

«Итальянское правительство твердо настроено на поддержку восстановления и реконструкции Украины, о чем свидетельствует широкое и авторитетное присутствие нашей бизнес системы в Берлине. Этот вопрос мы также задали в центр нашего председательства в G7: мы ожидаем конкретных результатов от Конференции и готовы взять на себя организацию ее проведения в Италии в 2025 году", - сказал Антонио Таяти на ежегодной Конференции по восстановлению Украины, которая в этот раз прошла в Берлине.

Также политик добавил, что двусторонняя помощь Италии составляет более двух миллиардов евро. Речь идет о сумме без учета военной помощи и взноса в общеевропейскую.

"В Конференции по восстановлению в 2025 году примут участие главы государств и правительств из 77 стран: всего ожидается около 1800 участников. Будут приглашены 500 компаний, из них 150 из Германии, 150 из Украины и 200 из других стран-участниц", - добавили в МИД.

Напомним, что США помогут восстановить и оградить украинскую энергетику от российских атак. Кроме того, страна сделает ее в соответствии с европейскими стандартами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что уже завтра, 13 июня, Украина и США подпишут двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.

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