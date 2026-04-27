Італія екстрадує до США громадянина Китаю через його хакерські атаки, - Bloomberg

Уряд Італії ухвалив рішення про екстрадицію громадянина Китаю, якого розшукують США за звинуваченням у хакерських атаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерел, уряд прем'єра Джорджії Мелоні ухвалив це рішення після того, як італійський суд цього місяця постановив, що Сюй Цзевей може бути екстрадований.

Bloomberg зазначає, що Мін'юст США розшукував Сюя за підозрою в крадіжці результатів досліджень COVID-19 і хакерських атаках. Американська влада стверджувала, що він попрямував виконувати ці операції за вказівкою уряду Китаю. Уже 2025 року чоловіка заарештували в Італії за запитом Вашингтона.

Зі свого боку адвокат Сюй у Мілані заявив, що не отримував офіційної постанови уряду за запитом про екстрадицію свого клієнта. Він додав, що наскільки йому відомо, Сюй станом на п'ятницю все ще перебував під вартою в розташованій неподалік в'язниці Партії.

Низка італійських ЗМІ пишуть, що Сюй наполягає на своїй невинуватості.

Але як пише Bloomberg, екстрадиція може допомогти послабити напруженість між США та Італією. Адже, як відомо, у Джорджії Мелоні та президента США Дональда Трампа виникла напруга на тлі зростаючого відсторонення італійської прем'єрки від війна з Іраном та її захисту Папи Лева XIV, якого лідер США назвав "слабким у боротьбі зі злочинністю".

Також видання додало, що Мелоні після приходу до влади у 2022 році веде складну гру, балансуючи між Китаєм і США.