ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Италия поможет с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 23 июля 2023 15:22
Италия поможет с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе Фото: Италия поможет с восстановлением Спасо-Преображенского собора в Одессе (twitter.com/Antonio_Tajani)
Автор: Наталия Гурковская

Италия будет в авангарде реконструкции Одессы после российских обстрелов. В частности, итальянское правительство готово приобщиться к восстановлению Спасо-Преображенского собора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Италии в Украине.

Так, глава Совета министров Италии Джорджа Мелони отметила, что оккупанты уничтожают европейскую цивилизацию, ее священные символы.

"Свободный народ не позволит себя запугать, варварство не победит. Италия, с ее уникальным в мире опытом в регистрационной отрасли, готова приобщиться к восстановлению собора и других сокровищ культурного наследия Украины", - добавила она.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отметил, что уничтожение части Спасо-Преображенского собора "мерзкий поступок".

"Италия, поддержав Одессу при внесении ее в список культурного наследия ЮНЕСКО, будет одной из первых, кто будет восстанавливать город", - добавил он.

Обстрел Одессы

Российские войска обстреляли Одессу в ночь на воскресенье, 23 июля. Больше 20 человек получили ранения, один погиб. Кроме того, из-за обстрела был частично разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Детальнее об обстреле Одессы и о том, чем примечателен собор - читайте в материалах РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Италия
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста