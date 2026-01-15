Італія виділила пакет підтримки Україні через НС в енергетиці: чим допоможуть

Поставка спрямована на критично важливі об’єкти, які найбільше постраждали від надзвичайних ситуацій, що гарантує оперативну допомогу громадам. Потужність обладнання коливається від 550 до 3000 кВт, а загальна вартість поставки складає 1,85 млн євро.

"Це допоможе найбільш постраждалим громадам швидко відновити тепло та критичну інфраструктуру", - наголосив Андрій Сибіга, підкреслюючи важливість оперативної підтримки та допомоги на місцях.

Масовані обстріли України

Зранку 15 січня Київ зазнав атаки російських дронів. Під час удару уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, пошкодивши стіну на технічному поверсі.

Ще у ніч на 13 січня по території України було випущено майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ піддали балістичному обстрілу - містом прокотилися вибухи, а під ранок місто знову зазнало ударів.

Під вогнем опинилися також Харків, Одеса та Кривий Ріг. Є загиблі, поранені та значні руйнування.

у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Вдень 13 січня російські війська атакували енергетичні об’єкти Запоріжжя - поранено двох працівниць обленерго та залишилася без електропостачання значна частина споживачів.