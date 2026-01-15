Италия выделила Украине пакет поддержки из-за ЧС в энергетике: чем помогут

Поставка направлена на критически важные объекты, наиболее пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, что гарантирует оперативную помощь общинам. Мощность оборудования колеблется от 550 до 3000 кВт, а общая стоимость поставки составляет 1,85 млн евро.

"Это поможет наиболее пострадавшим общинам быстро восстановить тепло и критическую инфраструктуру", - отметил Андрей Сибига, подчеркивая важность оперативной поддержки и помощи на местах.

Массированные обстрелы Украины

Утром 15 января Киев подвергся атаке российских дронов. Во время удара обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, повредив стену на техническом этаже.

Еще в ночь на 13 января по территории Украины было выпущено почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев подвергли баллистическому обстрелу - по городу прокатились взрывы, а под утро город снова подвергся ударам.

Под огнем оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Днем 13 января российские войска атаковали энергетические объекты Запорожья - ранены две работницы облэнерго и осталась без электроснабжения значительная часть потребителей.