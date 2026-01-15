Італія виділила пакет підтримки Україні через НС в енергетиці: чим допоможуть

Італія розпочала постачання потужних промислових бойлерів в Україні через складну ситуацію з енергетикою в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра зовнішній справ України Андрія Сибіги.

Поставка спрямована на критично важливі об’єкти, які найбільше постраждали від надзвичайних ситуацій, що гарантує оперативну допомогу громадам. Потужність обладнання коливається від 550 до 3000 кВт, а загальна вартість поставки складає 1,85 млн євро.

"Це допоможе найбільш постраждалим громадам швидко відновити тепло та критичну інфраструктуру", - наголосив Андрій Сибіга, підкреслюючи важливість оперативної підтримки та допомоги на місцях.

Масовані обстріли України

Зранку 15 січня Київ зазнав атаки російських дронів. Під час удару уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, пошкодивши стіну на технічному поверсі.

Ще у ніч на 13 січня по території України було випущено майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Близько 02:00 Київ піддали балістичному обстрілу - містом прокотилися вибухи, а під ранок місто знову зазнало ударів.

Під вогнем опинилися також Харків, Одеса та Кривий Ріг. Є загиблі, поранені та значні руйнування.

у Харкові внаслідок удару по терміналу "Нової пошти" загинули четверо людей.

Вдень 13 січня російські війська атакували енергетичні об’єкти Запоріжжя - поранено двох працівниць обленерго та залишилася без електропостачання значна частина споживачів.