Италия выделила Украине пакет поддержки из-за ЧС в энергетике: чем помогут

Италия начала поставлять в Украину мощные промышленные бойлеры из-за сложной энергетической ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Поставка направлена на критически важные объекты, наиболее пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, что гарантирует оперативную помощь общинам. Мощность оборудования колеблется от 550 до 3000 кВт, а общая стоимость поставки составляет 1,85 млн евро.

"Это поможет наиболее пострадавшим общинам быстро восстановить тепло и критическую инфраструктуру", - отметил Андрей Сибига, подчеркивая важность оперативной поддержки и помощи на местах.

Массированные обстрелы Украины

Утром 15 января Киев подвергся атаке российских дронов. Во время удара обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, повредив стену на техническом этаже.

Еще в ночь на 13 января по территории Украины было выпущено почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев подвергли баллистическому обстрелу - по городу прокатились взрывы, а под утро город снова подвергся ударам.

Под огнем оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Днем 13 января российские войска атаковали энергетические объекты Запорожья - ранены две работницы облэнерго и осталась без электроснабжения значительная часть потребителей.