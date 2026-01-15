ua en ru
Италия выделила Украине пакет поддержки из-за ЧС в энергетике: чем помогут

Украина, Четверг 15 января 2026 22:59
Италия выделила Украине пакет поддержки из-за ЧС в энергетике: чем помогут Фото: минисрт иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Козачук

Италия начала поставлять в Украину мощные промышленные бойлеры из-за сложной энергетической ситуации в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.

Поставка направлена на критически важные объекты, наиболее пострадавшие от чрезвычайных ситуаций, что гарантирует оперативную помощь общинам. Мощность оборудования колеблется от 550 до 3000 кВт, а общая стоимость поставки составляет 1,85 млн евро.

"Это поможет наиболее пострадавшим общинам быстро восстановить тепло и критическую инфраструктуру", - отметил Андрей Сибига, подчеркивая важность оперативной поддержки и помощи на местах.

Массированные обстрелы Украины

Утром 15 января Киев подвергся атаке российских дронов. Во время удара обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, повредив стену на техническом этаже.

Еще в ночь на 13 января по территории Украины было выпущено почти 300 дронов и десятки ракет различных типов. Около 02:00 Киев подвергли баллистическому обстрелу - по городу прокатились взрывы, а под утро город снова подвергся ударам.

Под огнем оказались также Харьков, Одесса и Кривой Рог. Есть погибшие, раненые и значительные разрушения.

в Харькове в результате удара по терминалу "Новой почты" погибли четыре человека.

Днем 13 января российские войска атаковали энергетические объекты Запорожья - ранены две работницы облэнерго и осталась без электроснабжения значительная часть потребителей.

Напомним, что сегодня, 15 января, в Вене на специальном заседании ОБСЕ обсуждали массированные комбинированные удары России по Украине. Заседание было созвано по требованию Украины.

Ранее по итогам совещания по чрезвычайным обстоятельствам президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из-за ударов по энергетическим объектам принято решение объявить чрезвычайную ситуацию в энергетике.

Также глава МИД заявил, что Украина инициирует заседание энергетического "Рамштайн" из-за кризиса с электроснабжением, вызванного российскими ударами и сильными морозами.

