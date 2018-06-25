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Интервью

В Италии запретили спасателям помогать судам с беженцами

НовостиПолитика    25.06.2018 - 08:44
Фото: спасательное судно Aquarius (marinetraffic.com)
Фото: спасательное судно Aquarius (marinetraffic.com)

Ранее Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов

Правительство Италии запретило спасателям помогать судам с беженцами в Средиземном море, несмотря на подаваемые ими сигналы бедствия. Об этом сообщает Independent.

Так, вчера, 24 июня, итальянские спасатели получили шесть сигналов бедствия от судов, перевозящих мигрантов из Северной Африки в Европу.

Однако, по словам итальянским чиновников, суда находились в территориальных водах Ливии, поэтому ответственность за спасение людей лежит на Триполи.

Отметим, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.

В свою очередь вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.

Позже, часть мигрантов с судна Aquarius высадились в порту Валенсии (Испания).

Также отметим, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.

В свою очередь глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что слова Эммануэля Макрона о том, что у Италии нет проблем с мигрантами, являются проявлением высокомерия.

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Теги публикации: Италия, Мигранты, спасатели, миграционный кризис в ЕС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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