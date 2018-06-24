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В Италии раскритиковали Макрона за слова о мигрантах

НовостиОбщество    24.06.2018 - 07:01
Фото: Эммануэль Макрон (YouTube screenshot)
Фото: Эммануэль Макрон (YouTube screenshot)

Глава МВД Италии прокомментировал слова Макрона о мигрантах

Глава МВД Италии Маттео Сальвини заявил, что слова Эммануэля Макрона о том, что у Италии нет проблем с мигрантами, являются проявлением высокомерия. Об этом сообщает Corriere della sera.

"Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и показать щедрость фактами, открыв французские порты и прекратив отклонять женщин, детей и мужчин в Вентимилье", - заявил Сальвини.

Сальвини добавил, что если Франция "собирается превратить Италию в лагерь беженцев для всей Европы, дав ей пару евро на чай, то она абсолютно ошибается".

Напомним, ранее сообщалось, что Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев.

Кроме того, Венецианская комиссия, экспертный орган Совета Европы, в пятницу, 22 июня, обнародовала свою оценку венгерского спорного пакета законов "Стоп Сорос", в которой призвала Будапешт отменить положение относительно нелегальной миграции, поскольку эти нормы серьезно осложняют работу неправительственных организаций. "Венецианка" критикует так называемый пакет законов "Стоп Сорос", принятый венгерским парламентом на этой неделе.

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Теги публикации: Франция, Италия, Эммануэль Макрон, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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