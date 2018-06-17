Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Почти 300 мигрантов с судна Aquarius высадились в порту Валенсии

НовостиОбщество    17.06.2018 - 11:28
Фото: Фото: спасательное судно Aquarius (marinetraffic.com)
Фото: Фото: спасательное судно Aquarius (marinetraffic.com)

Ранее Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов

Часть мигрантов с судна Aquarius, перевозившее 629 беженцев, которых отказывались принимать в Италии и на Мальте, высадились в порту Валенсии (Испания). Об этом передает El Mundo.

Как сообщается, на берег вышли 276 мигрантов. Их доставили на патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo, который сопровождал Aquarius.

Кроме того, согласно данным портала Marine Traffic, который отслеживает морскую навигацию, судно Dattilo причалило к испанскому порту. В Валенсии их встретили с плакатами "Добро пожаловать домой".

Отмечается, что сотрудники испанского министерства здравоохранения провели оценку численности людей. Всего на Dattilo добрались до берега 182 мужчины, 32 женщины (одна из них беременна) и 60 несовершеннолетних (52 девочки и 8 мальчиков). Всех их осматривают на наличие каких-либо инфекционных заболеваний.

Отметим, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.

При этом Испания позволила судну активистов зайти в свой порт Валенсию.

Подчеркивается, что по договоренности с испанскими властями французская сторона примет тех, кто исполнил необходимые по протоколу процедуры для их приема и захотел отправиться во Францию.

Напомним, ранее вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.

 

800 млн людей живут на денежные переводы близких, работающих за рубежом, - ООН Власти Франции согласились принять у Испании 600 мигрантов после отказа Италии
Теги публикации: Валенсия, судно, Испания, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Угрожает здоровью украинцев": нардеп требует отменить КиевПрайд-2018 (фото)
Нужны свидетели: семья лидера группы Ріаnобой срочно просит о помощи
"Экстренная остановка и сбой движения": подростки устроили ЧП в метро (видео)
"Настоящий человек": Владимир Зеленский призвал освободить Олега Сенцова
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь