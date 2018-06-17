Почти 300 мигрантов с судна Aquarius высадились в порту Валенсии

Ранее Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов

Часть мигрантов с судна Aquarius, перевозившее 629 беженцев, которых отказывались принимать в Италии и на Мальте, высадились в порту Валенсии (Испания). Об этом передает El Mundo.

Как сообщается, на берег вышли 276 мигрантов. Их доставили на патрульном корабле итальянской береговой охраны Dattilo, который сопровождал Aquarius.

Кроме того, согласно данным портала Marine Traffic, который отслеживает морскую навигацию, судно Dattilo причалило к испанскому порту. В Валенсии их встретили с плакатами "Добро пожаловать домой".

Отмечается, что сотрудники испанского министерства здравоохранения провели оценку численности людей. Всего на Dattilo добрались до берега 182 мужчины, 32 женщины (одна из них беременна) и 60 несовершеннолетних (52 девочки и 8 мальчиков). Всех их осматривают на наличие каких-либо инфекционных заболеваний.

Отметим, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии.

При этом Испания позволила судну активистов зайти в свой порт Валенсию.

Подчеркивается, что по договоренности с испанскими властями французская сторона примет тех, кто исполнил необходимые по протоколу процедуры для их приема и захотел отправиться во Францию.

Напомним, ранее вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius.