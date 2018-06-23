Макрон поддерживает санкции в отношении стран ЕС, которые не принимают беженцев

Президент Франции выступил за введение финансовых санкций против стран ЕС, которые не хотят принимать беженцев

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает введение финансовых санкций в отношении стран Европейского союза, которые отказываются принимать беженцев. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции с премьер-министром Испании Педро Санчесом 23 июня, передает La Provence.

"Мы не можем иметь страны, которые в значительной степени выиграют от солидарности ЕС, и которые массово заявляют о свой национальный эгоизм, когда темы касаются миграции", - отметил Макрон.

Напомним, Венецианская комиссия, экспертный орган Совета Европы, в пятницу, 22 июня, обнародовала свою оценку венгерского спорного пакета законов "Стоп Сорос", в которой призвала Будапешт отменить положение относительно нелегальной миграции, поскольку эти нормы серьезно осложняют работу неправительственных организаций. "Венецианка" критикует так называемый пакет законов "Стоп Сорос", принятый венгерским парламентом на этой неделе.

Добавим, парламент Венгрии в пятницу одобрил пакет законопроектов, которые криминализируют часть помощи нелегальным мигрантам.

Отметим, страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммита Евросоюза в воскресенье, 24 июня, в Брюсселе, во время которого запланировано обсуждение миграционной политики блока.