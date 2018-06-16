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Интервью

Власти Франции согласились принять у Испании 600 мигрантов после отказа Италии

НовостиПолитика    16.06.2018 - 19:49
Фото: Кармен Кальво (flickr.com/psoe)
Фото: Кармен Кальво (flickr.com/psoe)

Об этом заявила вице-премьер Испании Кармен Кальво

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius. Об этом сообщает El Mundo.

Так, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии. При этом Испания позволила судну активистов зайти в свой порт Валенсию.

Подчеркивается, что по договоренности с испанскими властями французская сторона примет тех, кто исполнил необходимые по протоколу процедуры для их приема и захотел отправиться во Францию.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил о намерении заблокировать двум немецким спасательным миссиям Sea Watch и Mission Lifeline доступ к портам страны. Чиновник вменяет спасательным миссиям содействие контрабанде людей.

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Теги публикации: Франция, Италия, Испания, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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