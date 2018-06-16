Власти Франции согласились принять у Испании 600 мигрантов после отказа Италии

Об этом заявила вице-премьер Испании Кармен Кальво

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что власти Франции согласились принять у Испании около 600 нелегальных мигрантов, которых спасли волонтеры в море на судне Aquarius. Об этом сообщает El Mundo.

Так, 11 июня Италия и Мальта отказались принять спасенных мигрантов. Тогда президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал власти Италии. При этом Испания позволила судну активистов зайти в свой порт Валенсию.

Подчеркивается, что по договоренности с испанскими властями французская сторона примет тех, кто исполнил необходимые по протоколу процедуры для их приема и захотел отправиться во Францию.

Напомним, глава Министерства внутренних дел Италии, вице-премьер Маттео Сальвини заявил о намерении заблокировать двум немецким спасательным миссиям Sea Watch и Mission Lifeline доступ к портам страны. Чиновник вменяет спасательным миссиям содействие контрабанде людей.