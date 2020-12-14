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На Закарпатье возбудили дело из-за провокационной надписи на здании

Пийтерфолво, Понедельник 14 декабря 2020 15:28
На Закарпатье возбудили дело из-за провокационной надписи на здании
Фото: надпись на стене (goloskarpat.info)
Автор: Дмитрий Левицкий

В селе Пийтерфолво (Закарпатская область) неизвестные лица разместили на стене дома провокационную надпись: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Полиция уже возбудила дело по факту разжигания национальной розни.

Об этом сообщают полиция Закарпатской области и "Голос Карпат".

Информацию о надписи с провокационным содержанием правоохранители получили сегодня утром. На место прибыла следственно-оперативная группа, которая принимает меры для установления причастных.

Правоохранители уже открыли производство по ч. 1 ст. 161 УК Украины, которая предусматривает наказание от штрафа до 3 лет лишения свободы.

Отметим, надпись появилась на фоне напряженности в отношениях между Украиной и Венгрией из-за ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье.

Напомним, сначала венгерским политикам запретили въезд в Украину из-за агитации на местных выборах, а потом в сети появилось видео, на котором депутаты ОТГ поют гимн Венгрии.

После этого представителям венгерского нацменьшинства на Закарпатье начали поступать угрозы.

Как писало РБК-Украина, в полиции не исключают иностранный след в ситуации с угрозами венграм на Закарпатье. Видео с угрозами, по данным полиции, записал иностранец, который уже покинул территорию Украины.

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Новости Украины Общество полицияВенгрияЗакарпатьеЗакарпатская область

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