В Італії затримали найманця, який воював на Донбасі
За зверненням та матеріалами МВС України поліція затримала найманця, який воював на Донбасі. Колишній поліцейський з Кальярі (Італія) потрапив в поле зору правоохоронців у 2015 році, але уникав покарання.
Про це повідомив прес-центр МВС України.
Зазначається, що затриманий в Італії чоловік потрапив у поле зору українських правоохоронців у 2015 році в ході розслідування участі італійських найманців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Тоді йому вдалося уникнути покарання, оскільки він стверджував, що не стріляв в українських військових.
Відносно 50-річного італійця відкрито нову кримінальну справу. Його звинувачують у терористичній діяльності. На час слідства йому заборонено залишати країну. У будинку у підозрюваного вже пройшли обшуки.
Слідство веде спецпідрозділ Digos (відділ загальних розслідувань і спецоперацій). Йому вдалося відстежити кілька банківських переказів на особистий рахунок підозрюваного. Гроші надходили з так званої "ДНР". Також правоохоронцям вдалося добути фото і відео докази, а також документальні підтвердження його провини.
Нагадаємо, раніше Мукачівський міський суд визнав винним місцевого жителя, який закликав до відділення Закарпатської області від України. Сепаратиста заочно засудили до 12 років позбавлення волі.
Зазначимо, наприкінці листопада 2020 року на Закарпатті депутати однієї з сільрад заспівали гімн нібито Угорщини. В результаті розгорівся дипломатичний скандал.
Також РБК-Україна писало, що на Закарпатті в середині грудня невідомі розмістили на стіні будинку провокаційний напис: "Закарпаття - це Україна. Ми за вами прийдемо". Поліція порушила справу за фактом розпалювання національної ворожнечі.