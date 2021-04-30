В Італії затримали найманця, який воював на Донбасі

За зверненням та матеріалами МВС України поліція затримала найманця , який воював на Донбасі. Колишній поліцейський з Кальярі (Італія) потрапив в поле зору правоохоронців у 2015 році, але уникав покарання.

Зазначається, що затриманий в Італії чоловік потрапив у поле зору українських правоохоронців у 2015 році в ході розслідування участі італійських найманців у незаконних збройних формуваннях на Донбасі. Тоді йому вдалося уникнути покарання, оскільки він стверджував, що не стріляв в українських військових.

Відносно 50-річного італійця відкрито нову кримінальну справу. Його звинувачують у терористичній діяльності. На час слідства йому заборонено залишати країну. У будинку у підозрюваного вже пройшли обшуки.

Слідство веде спецпідрозділ Digos (відділ загальних розслідувань і спецоперацій). Йому вдалося відстежити кілька банківських переказів на особистий рахунок підозрюваного. Гроші надходили з так званої "ДНР". Також правоохоронцям вдалося добути фото і відео докази, а також документальні підтвердження його провини.