Сепаратисту из Закарпатья вынесен заочный приговор: он объявлен в международный розыск

Мукачевский городской суд признал виновным местного жителя, призывавшего к отделению Закарпатской области от Украины. Сепаратиста заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Отмечается, что житель Закарпатья агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины. В ходе расследования было установлено, что сепаратист неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства страны. В частности, он предлагал незаконное восстановления так называемой административно-территориальной единицы - “Республика Подкарпатская Русь”.

Следствием было установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить полномочий органы государственной власти и местного самоуправления с помощью вооруженного захвата административных зданий.

“Решением Мукачевского городского суда Закарпатской области сепаратист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УК Украины и назначено ему наказание в виде 12 лет лишения свободы”, - отмечается в сообщении.

Приговор суда вступил в законную силу. Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории России, поэтому судебное разбирательство проходило без его участия.