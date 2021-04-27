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Сепаратисту из Закарпатья вынесен заочный приговор: он объявлен в международный розыск

Новина українською → Мукачево, Вторник 27 апреля 2021 17:37
Сепаратисту из Закарпатья вынесен заочный приговор: он объявлен в международный розыск Фото: сепаратист из Закарпатья (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Мукачевский городской суд признал виновным местного жителя, призывавшего к отделению Закарпатской области от Украины. Сепаратиста заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что житель Закарпатья агитировал за принятие решений, несущих угрозу конституционному строю и территориальной целостности Украины. В ходе расследования было установлено, что сепаратист неоднократно подтверждал российским СМИ свои намерения по изменению административно-территориального устройства страны. В частности, он предлагал незаконное восстановления так называемой административно-территориальной единицы - “Республика Подкарпатская Русь”.

Следствием было установлено, что злоумышленник тайно хотел лишить полномочий органы государственной власти и местного самоуправления с помощью вооруженного захвата административных зданий.

“Решением Мукачевского городского суда Закарпатской области сепаратист признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109, ч.2 ст.110, ч.1 ст.111 УК Украины и назначено ему наказание в виде 12 лет лишения свободы”, - отмечается в сообщении.

Приговор суда вступил в законную силу. Сейчас злоумышленник объявлен в межгосударственный розыск. Он скрывается от суда на территории России, поэтому судебное разбирательство проходило без его участия.

Напомним, сепаратиста из Закарпатья сотрудники СБУ разоблачили в начале января 2021 года. Отмечалось, что, житель Берегово создал ряд аккаунтов в социальных сетях, через которые распространял агитационные призывы к нарушению территориальной целостности Украины.

Отметим, в конце ноября 2020 года на Закарпатье депутаты одного из сельсоветов спели гимн якобы Венгрии. В результате разгорелся дипломатический скандал.

Также РБК-Украина писало, что на Закарпатье в середине декабря неизвестные разместили на стене дома провокационную надпись: "Закарпатье - это Украина. Мы за вами придем". Полиция возбудила дело по факту разжигания национальной розни.

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