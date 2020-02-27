В Италии увеличилось число жертв коронавируса

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Зафиксировано 17 летальных исходов вследствие заражения коронавирусом

В Италии число жертв коронавируса достигло 17, количество инфицированных увеличилось до 650 человек. Об этом заявил глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли, сообщает TPI.

Три новых случая зафиксированы в Ломбардии: это двое 88-летних гражданина и один 82-летний.

Также сообщается, что число зараженных достигло 650 человек.

Ранее сообщалось о 528 заразившихся и 14 летальных случаях вследствие коронавируса в Италии.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что неправильное управление больницей в северной Италии способствовало распространению нового коронавируса в стране.

Также сообщалось, что в Италии коронавирус подтвердили у профессионального футболиста.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 9:00 27 февраля в Европе зарегистрирован 481 случай инфицирования коронавирусом COVID-19 с 14 смертельными случаями.