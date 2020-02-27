В Італії збільшилася кількість жертв коронавіруса

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Зафіксовано 17 летальних випадків внаслідок зараження коронавірусом

В Італії число жертв коронавірусу досягло 17, кількість інфікованих збільшилася до 650 чоловік. Про це заявив глава Департаменту цивільного захисту Анджело Бореллі, повідомляє TPI.

Три нових випадки зафіксовані в Ломбардії: це двоє 88-річних громадян і один 82-річний.

Також повідомляється, що число інфікованих досягло 650 чоловік.

Раніше повідомлялося про 528 інфікованих і 14 летальних випадків внаслідок коронавірусу в Італії.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що неправильне управління лікарнею в північній Італії сприяло поширенню нового коронавірусу в країні.

Також повідомлялося, що в Італії коронавірус підтвердили у професійного футболіста.

Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом COVID-19 з14 смертельними випадками.