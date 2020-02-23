В Италии третий человек умер от коронавируса

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В области Ломбардия от коронавируса умерла женщина

В итальянском городе Кремона в области Ломбардия от коронавируса умерла женщина. Об этом сообщило в воскресенье агентство ANSA со ссылкой на представителей властей итальянской северной области.

Сообщается, женщина страдала онкологическим заболеванием и находилась в больнице Кремоны в тяжелом состоянии. У нее был диагностирован коронавирус.

Напомним, число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек. Так, тесты на коронавирус дали положительный результат у 132 человек.

Отметим, что глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал в воскресенье распоряжение о закрытии всех школ на территории региона. Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. Аналогичное меры в настоящее время рассматривают власти Эмилии-Романьи. В Пьемонте же на неделю прекращена деятельность университетов.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 23 февраля в Италии зафиксированы 2 смерти от коронавируса. В пятницу, 21 февраля, в больнице региона Венето, умер 78-летний мужчина по имени Андриано Тревизан. Второй жертвой вируса COVID-19 стала жительница Ломбардии.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ обеспокоились количеством случаев заражения коронавирусом в мире без четкой связи с КНР.