В Италии число зараженных коронавирусом превысило 130 человек

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Власти готовы размещать зараженных на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин

Число заражений новым типом коронавируса в Италии превысило 130 человек. Об этом заявил глава национальной службы Гражданской обороны Анджело Борелли, передает CNN.

Так, по данным Борелли, тесты на коронавирус дали положительный результат у 132 человек.

"Двое из них уже скончались, один выздоровел. В настоящее время число лиц, находящихся под наблюдением врачей, составляет 129 человек, причем 54 из них госпитализированы, 26 человек сейчас находятся в отделениях интенсивной терапии. В случае необходимости власти готовы размещать зараженных вирусом лиц на объектах вооруженных сил Италии, где будет введен карантин. Для этих целей уже подготовлены более 5 тысяч мест в военных казармах", - сказал он.

Указано также, что глава области Ломбардия Аттилио Фонтана подписал в воскресенье распоряжение о закрытии всех школ на территории региона. Кроме того, в области наложен запрет на проведение любых видов массовых манифестаций. Аналогичное меры в настоящее время рассматривают власти Эмилии-Романьи. В Пьемонте же на неделю прекращена деятельность университетов.

Напомним, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии резко возросло и по состоянию на сейчас превышает 100. В частности, утром 23 февраля в Италии подтвердили еще 34 случая заражения коронавирусом COVID-2019. Общее число подтвержденных зараженных коронавирусом составляет 113.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 23 февраля в Италии зафиксированы 2 смерти от коронавируса. В пятницу, 21 февраля, в больнице региона Венето, умер 78-летний мужчина по имени Андриано Тревизан. Второй жертвой вируса COVID-19 стала жительница Ломбардии.

Также РБК-Украина писало, что в ВОЗ обеспокоились количеством случаев заражения коронавирусом в мире без четкой связи с КНР.