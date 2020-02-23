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ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без связи с Китаем

Новости » Общество     23.02.2020 - 10:59
ВОЗ обеспокоена случаями коронавируса без связи с Китаем
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Некоторые зараженные не были в Китае и не контактировали с больными

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена случаями заражения коронавирусом в мире без четкой связи с Китаем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS.

В организации выразили обеспокоенность в связи с ростом количества случаев, когда зараженные коронавирусом не посещали Китай и не контактировали с другими больными.

"Нашей самой большой проблемой по-прежнему остается возможность распространения COVID-19 в странах со слабыми системами здравоохранения", - подчеркнули в ВОЗ.

Напомним, ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом на севере Италии возросло до 79. Итальянское правительство приняло решение об ограничении свободы передвижения в 11 муниципалитетах страны, где произошла вспышка коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что по состоянию на утро 23 февраля количество зараженных коронавирусом в Китае составляет 76 936. Сейчас 10 968 человек находятся в тяжелом состоянии, почти 23 тысячи были выписаны из больниц. За последние сутки по всей стране были выявлены 648 новых случаев заражения.

Кроме того, власти провинции Хубэй сообщили о случае, когда инкубационный период при инфицировании коронавирусом превысил 14 дней. У одного из зараженных коронавирусом инкубационный период длился более 3 недель.

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