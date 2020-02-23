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В Італії третя людина померла від коронавірусу

Новини » Надзвичайні події     23.02.2020 - 19:41
В Італії третя людина померла від коронавірусу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В області Ломбардія від коронавірусу померла жінка

В італійському місті Кремона в області Ломбардія від коронавірусу померла жінка. Про це повідомило в неділю агентство ANSA з посиланням на представників влади італійської північній області.

Повідомляється, жінка страждала онкологічним захворюванням і перебувала в лікарні Кремони в важкому стані. У неї був діагностований коронавірус.

Нагадаємо, число заражень новим типом коронавируса в Італії перевищила 130 осіб. Так, тести на коронавірус дали позитивний результат у 132 осіб.

Відзначимо, що глава області Ломбардія Аттіліо Фонтана підписав у неділю розпорядження про закриття всіх шкіл на території регіону. Крім того, в області накладено заборону на проведення будь-яких видів масових маніфестацій. Аналогічне заходи в даний час розглядає влада Емілії-Романьї. У П'ємонті ж на тиждень припинено діяльність університетів.

Як писало РБК-Україна, за станом на 23 лютого в Італії зафіксовано 2 смерті від коронавірусу. У п'ятницю, 21 лютого, в лікарні регіону Венето, помер 78-річний чоловік на ім'я Андріано Тревизан. Другою жертвою вірусу COVID-19 стала мешканка Ломбардії.

Також РБК-Україна писало, що в ВООЗ занепокоїлися кількістю випадків зараження коронавірусом в світі без чіткого зв'язку з КНР.

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