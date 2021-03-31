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В Италии сообщили о немедленном выдворении двух российских шпионов

Новина українською → Италия, Среда 31 марта 2021 13:59
В Италии сообщили о немедленном выдворении двух российских шпионов Фото: с Италии выдворят шпионов РФ (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо вручил послу России решительный протест итальянского правительства и сообщил о выдворении из страны двух российских шпионов. Он отметил, что выдворение должно произойти "немедленно".

Об этом глава МИД Италии сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы вручили послу России в Италии решительный протест правительства Италии и сообщили о немедленном выдворении двух российских чиновников, причастных к этому очень серьезному делу. Я благодарю нашу разведку и все государственные органы, которые ежедневно работают ради безопасности нашей страны", - написал итальянский дипломат по итогам встречи с послом РФ.

Напомним, 31 марта министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова после задержания двух человек по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Среди задержанных офицер российского посольства.

30 марта в Риме задержали офицера ВМФ Италии и российского офицера при посольстве РФ по обвинению в шпионаже. Задержание произошло после того, как итальянский офицер передал россиянину секретную информацию.

Недавно нескольких лиц по подозрению в шпионаже в пользу России задержали в Болгарии. Задержанные не были россиянами.

Также сообщалось, что Швеция разоблачила шпиона, который передавал России сведения о Volvo и Scania.

Кроме этого РБК-Украина писало, что в августе прошлого года Австрия впервые в истории выслала российского дипломата из-за шпионского скандала.

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