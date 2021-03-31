Российского посла вызвали в МИД Италии из-за шпионского скандала

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова после задержания двух человек по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации . Среди задержанных офицер российского посольства.

Как сообщают "Риа Новости" , российское посольство подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе. При этом в РФ выразили надежду, что "произошедшее не отразится на двусторонних отношениях Италии и России".

"Генеральный секретарь министерства иностранных дел Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова", - сообщили в МИД Италии.

Напомним, 30 марта в Риме задержали офицера ВМФ Италии и российского офицера при посольстве РФ по обвинению в шпионаже. Задержание произошло после того, как итальянский офицер передал россиянину секретную информацию.

Недавно РБК-Украина писало, что в Болгарии задержали нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанные не являлись россиянами.