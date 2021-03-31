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Российского посла вызвали в МИД Италии из-за шпионского скандала

Новина українською → Рим, Среда 31 марта 2021 11:55
Российского посла вызвали в МИД Италии из-за шпионского скандала Фото: Сергея Разова вызвали в МИД Италии (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Министерство иностранных дел Италии вызвало российского посла Сергея Разова после задержания двух человек по обвинению в шпионаже в пользу Российской Федерации. Среди задержанных офицер российского посольства.

Об этом сообщает Affaritaliani.

"Генеральный секретарь министерства иностранных дел Элизабетта Беллони вызвала по указанию министра иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо посла Российской Федерации Сергея Разова", - сообщили в МИД Италии.

Как сообщают "Риа Новости", российское посольство подтвердило задержание в Риме сотрудника аппарата военного атташе. При этом в РФ выразили надежду, что "произошедшее не отразится на двусторонних отношениях Италии и России".

Напомним, 30 марта в Риме задержали офицера ВМФ Италии и российского офицера при посольстве РФ по обвинению в шпионаже. Задержание произошло после того, как итальянский офицер передал россиянину секретную информацию.

Недавно РБК-Украина писало, что в Болгарии задержали нескольких человек по подозрению в шпионаже в пользу России. Задержанные не являлись россиянами.

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