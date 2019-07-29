В Италии самолет упал на автостраду

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Пилот легкомоторного самолета погиб

В результате падения одноместного легкомоторного самолета на автостраду А-26 в городе Алессандрия (Италия) погиб пилот. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету Corriere della Sera.

Инцидент произошел вблизи города Алессандрия на автостраде соединяющей североитальянские области Лигурия и Пьемонт, когда движение на автотрассе было не слишком оживленным, благодаря чему пострадавших кроме пилота самолета нет.

"Самолет совершил рискованный маневр и упал на резервную полосу, не задев ни одного автомобиля. В результате крушения находившийся за штурвалом мужчина погиб, его личность пока не установлена", - говорится в сообщении.

На место инцидента немедленно прибыли пожарные и сотрудники полиции. В настоящее время эксперты пытаются восстановить обстоятельства произошедшего. Прежде всего, предполагается выяснить, упал ли самолет на дорогу или пилот пытался совершить экстренную посадку на автостраде.

Напомним, в селе Погореловка Черновицкой области упал дельтоплан, в результате чего пострадали двое людей.

Также 27 июня вблизи города Кобеляки (Полтавская область) произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека.

Отметим, ранее в Полтавской области произошла авария легкомоторного самолета АН-2. Тогда пострадали два человека. Самолет разбился вблизи села Мельницы, Лохвицкого района. Он летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.