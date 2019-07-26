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В Черновицкой области при падении дельтаплана пострадали двое людей

Новости » Происшествия    26.07.2019 - 12:08
В Черновицкой области при падении дельтаплана пострадали двое людей
Фото: место падения (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Двое пострадавших в результате падения дельтаплана были госпитализированы

В селе Погореловка Черновицкой области упал дельтоплан, в результате чего пострадали двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

В службе отметили, что после сообщения местных жителей на место прибыли врачи скорой медицинской помощи, полицейские и спасатели. Двое пострадавших в результате падения дельтаплана были госпитализированы.

"Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности потерпевших и обстоятельства падения выясняются. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и соответствующие службы", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня вблизи г. Кобеляки (Полтавская область) произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека.

Отметим, ранее в Полтавской области произошла авария легкомоторного самолета АН-2. Тогда пострадали два человека. Самолет разбился вблизи села Мельницы, Лохвицкого района. Он летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов.

РБК-Украина писало, что 30 мая в Ровенской области разбился военный вертолет Ми-8, в результате инцидента погибли четверо военных. Инцидент произошел в районе села Сестрятин Радивиловского района. Среди погибших был командир 16-й отдельной бригады армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины.

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