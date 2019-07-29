В Італії літак впав на автостраду

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Пілот легкомоторного літака загинув

У результаті падіння одномісного легкомоторного літака на автостраду А-26 у місті Алессандрія (Італія) загинув пілот. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету Corriere della Sera.

Інцидент стався поблизу міста Алессандрія на автостраді, що сполучає північноіталійські області Лігурія і П'ємонт, коли рух на автотрасі було не надто активним, завдяки чому постраждалих окрім пілота літака немає.

"Літак зробив ризикований маневр і впав на резервну смугу, не зачепивши ні одного автомобіля. У результаті аварії чоловік, який перпебував за штурвалом загинув, його особа поки не встановлена", - йдеться у повідомленні.

На місце інциденту негайно прибули пожежники і співробітники поліції. У даний час експерти намагаються відновити обставини події. Насамперед, передбачається з'ясувати, впав літак на дорогу чи пілот намагався здійснити екстрену посадку на автостраді.

Нагадаємо, у селі Погорілівка Чернівецької області упав дельтоплан, в результаті чого постраждали двоє людей.

Також 27 червня поблизу міста Кобеляки (Полтавська область) відбулося падіння дельтаплану, у результаті чого загинули дві людини.

Відзначимо, раніше у Полтавській області сталася аварія легкомоторного літака АН-2. Тоді постраждали дві людини. Літак розбився поблизу села Млини, Лохвицького району. Він летів на обприскування сільськогосподарських посівів.