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В Полтавской области разбился самолет АН-2, есть пострадавшие

Новости » Происшествия    23.06.2019 - 14:18
В Полтавской области разбился самолет АН-2, есть пострадавшие
Фото: на месте крушения самолета АН-2 (dsns.gov.ua)

В результате авиакатастрофы пострадали 2 человека

В воскресенье, 23 июня, в Полтавской области произошла авария легкомоторного самолета АН-2, в результате чего пострадали 2 человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, самолет АН-2 разбился вблизи села Млины, Лохвицкого района. На момент катастрофы в самолете находились 2 пилота. После падения самолет начал гореть.

Отмечается, что пилоты самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Обоих пострадавших пилотов госпитализировали в районную больницу.

По предварительной информации, самолет летел на опрыскивание сельскохозяйственных посевов. Причины аварии легкомоторного АН-2 сейчас устанавливают следователи.

 

Напомним, ранее в Новой Зеландии при заходе на посадку произошло столкновения двух легкомоторных самолетов. Два легкомоторных самолета столкнулись при заходе на посадку на аэродроме Худ в новозеландском городе Мастертон.

РБК-Украина писало, что в польском Плоцке во время авиашоу произошла авария самолета Як-52. Самолет упал в реку во время выполнения фигуры высшего пилотажа. Пилот, который прибыл из Германии, в результате аварии погиб.

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Новости Украины Ан-2аварияавиакатастрофаПолтавская область
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